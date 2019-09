Simple Minds gör flera konserter i Sverige

Foto: Joan Leong

Simple Minds firar 40 år som band, och det firar skottarna med en världsturné nästa år – med tre inplanerade konserter i Sverige.

Den 4 mars spelar de i Partille arena utanför Göteborg, den 6 mars uppträder de på Annexet i Stockholm och den 8 mars blir det Malmös tur när bandet kommer till Malmö live.

"Vi är inget lagrat rockband, utan vi har ändrat vår uppställning för att det är så fantastiskt att ha så många musiker ombord. Jag är tacksam för den karriär vi har haft, men jag är samtidigt tillräckligt galen för att tro att vi fortfarande kan nå nya nivåer", säger bandets sångare Jim Kerr i ett pressmeddelande.

Simple Minds släppte sitt debutalbum 1979 och är känt för låtar som "Don't you (forget about me)" och "Alive and kicking".

Biljetterna släpps på fredag.