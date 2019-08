Sjukdomen motiverar Wozniacki

Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/TT

Danska tennisstjärnan Caroline Wozniacki lider av kronisk ledgångsreumatism.

En sjukdom hon har lärt sig använda som motivation.

Det var förra hösten som Wozniacki berättade om reumatismen för första gången. Hon menade att sjukdomsbeskedet kom som "en chock", men känner nu att hon har lyckats vända den kroniska sjukdomen till en motivationsfaktor. Det säger 29-åringen till danska Ekstra Bladet inför årets sista grand slam, US Open.

– Så är det absolut, säger hon.

"Tittar noga på det"

– Min läkare (en reumatolog i New York) tycker att det är riktigt häftigt, för det är första gången de har sett en person med ledgångsreumatism spela på en så hög nivå. De tycker att det är fantastiskt att ha en sådan som mig som försökskanin. De tittar noga på vad som fungerar för mig.

Wozniackis sjukdom kännetecknas av kronisk inflammation och smärta i kroppens leder, en inflammation som kan bryta ner brosk, senor och artärer.

Den förra världsettan har tidigare berättat att hon är glad att hon kan fortsätta spela över huvud taget, och utanför banan upplever hon att hon kan vara en förebild för unga människor som tampas med liknande problem.

– De kan till exempel säga eller skriva till mig: "Jag kan inte komma ur sängen på morgonen när det är som värst, men när jag ser vad du gör så motiverar det mig".

Tungviktsmöte direkt

Wozniacki, som har sjunkit till 19.e plats på världsrankningen, har kämpat med att hitta toppformen under året men på tisdagen är det åter igen skarpt läge. Då kliver hon in i första omgången av US Open, där hon ställs mot 52-rankade kinesiskan Yafan Wang.

Danskan är seedad som nummer 19 i turneringen, medan Wang är oseedad.

En av de största matcherna spelas dock redan i kväll, då den 23-faldiga grand slam-vinnaren Serana Williams möter den femfaldiga diton Maria Sjarapova.