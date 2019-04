Skräck i topp efter svag biohelg i USA

Foto: Warner Bros. Pictures/AP/TT

Rysaren ”The curse of la Llorona” gick rakt in på biotoppen i USA och spelade in 26,5 miljoner dollar (ungefär 246 miljoner kronor) under öppningshelgen. Men framgångarna kunde inte rädda box office-resultatet i övrigt och påskhelgen blev den sämsta på över tio år, enligt .

Orsaken är, enligt tidningen, att inget av filmbolagen vill släppa någon större film veckan innan den hajpade och emotsedda "Avengers: Endgame" får premiär.

”The curse of la Llorona” utspelar sig 1973 och bygger på den mexikanska spökhistorien om den gråtande kvinnan La Llorona som försöker stjäla barn.

I rollerna syns Linda Cardellini, Patricia Velasquez och Raymond Cruz. För regin står Michael Chaves och filmen är producerad av James Wan som bland annat ligger bakom "The conjuring” 1 och 2, samt "Aquaman".