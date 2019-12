Ordningsvakter slutar patrullera i Trollhättan

Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter att oroligheter blossat upp under tre dagar i stadsdelen Kronogården i Trollhättan stoppas både väktare och ordningsvakter från att patrullera, skriver .

Beslut om så kallat skyddsstopp har tagits av det regionala skyddsombudet och trädde i kraft den 12 december. Det gäller mellan klockan 18.00 och 03.00, fram till den 24 januari nästa år. Under andra tider på dygnet görs en bedömning om området är lugnt eller inte.

Trollhättans stad vill hitta en lösning på frågan så snart som möjligt.

– Vi har bett att få träffa vaktbolagets ledning så att vi kan diskutera det här. Vi vill såklart hitta en lösning som fungerar för båda parter så att vakterna kan komma tillbaka så snart som möjligt, säger Kristina Hedman, säkerhetschef på Trollhättans stad, till TTELA.

Flera bilar har vandaliserats och polisen har utsatts för stenkastning under oroligheterna i stadsdelen. Under torsdagen sköts raketer och bangers på torget, men övriga kvällar har det varit lugnt.

Polisen har redan satt in extra personal i Trollhättan och de patrullerna är flexibla. De kunde under fredagen i stället hjälpa till i Vänersborg när ungdomar sköt raketer mot polisen. Att ordningsvakter och väktare slutar patrullera på kvällar i Kronogården innebär inte att ytterligare poliser sätts in men beslutet är beklagligt, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson till TT.

– Det är ett avbräck, de har bra kontroll och god kännedom om området och är till vår hjälp. Vi hade hellre velat ha dem kvar. Men man kan förstå deras situation.