SMHI:s sommarbesked: Kan bli 28 grader

Vädergudarna ger i veckan semestersega svenskar en mjukstart på jobbet genom att förlänga sommaren något.

Men väderomställningen blir kortvarig – sommarens sista suck regnar bort redan på torsdag.

Högtrycket gav sig till känna redan i helgen och den nya veckan börjar på samma sätt. I Götaland kan temperaturen krypa upp mot 28 grader under måndagen och kanske även under tisdagen. Varmast blir det i Skåne, Halland och utmed ostkusten men hela landet kommer att få temperaturer som är över det normala för årstiden, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

- Längs Norrlandskusten kan temperaturen hamna kring 20 grader.

För den badsugne är det med andra ord ett sista tillfälle för att njuta av ett dopp i plurret – i alla fall med sommarkänsla. Högtrycket följs av betydligt ostadigare väder redan på onsdagen.

- Då drar ett regnområde in västerifrån över Götaland och sprider sig i nordostlig riktning. Under torsdag eftermiddag eller till kvällen kommer det att beröra i princip hela landet. Temperaturen kan nå 20 grader även under onsdagen, men sedan dämpas det i och med regnet, säger Max Lindberg Stoltz.

En så kallad brittsommar brukar ibland kunna bjuda på några värmande strålar även i oktober, med temperaturer runt 20 grader, men högst troligt är det efter veckans sommarcomeback dags att säga farväl till de riktigt höga temperaturerna.

- Det rör sig nog om en sista suck för sommaren. Ju längre inpå hösten vi går, desto lägre kommer solen stå och då sjunker temperaturen, säger Max Lindberg Stoltz, SMHI:s meteorolog.