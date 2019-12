Foto: Nick Krug/AP/TT

Den amerikanske stjärnrapparen Snoop Dogg fortsätter att experimentera med sin musik.

Rapparen, som tidigare gjort avstick inom reggae, gospel och funk, släpper snart ett album med vaggvisor, skriver musikmagasinet NME.

Rapparens vaggvisealbum kommer att bestå av lugna, instrumentala versioner av några av hans mest kända hits, så som "Drop it like it's hot", "Gin and juice" och "Young, wild & free".

Det 12-spåriga albumet släpps den 6 december.