Snötäcke i maj – hör till ovanligheterna

Foto: Johan Nilsson / TT

Sommarvärmen har tagit paus och i stället är det ovanligt kallt för årstiden.

Till veckan är det en extra tröja som gäller för att skydda sig mot polarluften som dröjer sig kvar över större delen av landet.

I vanliga fall brukar temperaturen stiga till uppemot 15 grader under dagen i södra Sverige så här års enligt SMHI. Nu ligger temperaturen i stället på mellan fem och tio grader i samma delar av landet.

– Den meteorologiska sommaren har stannat upp, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Ovanligt med snötäcke

Vinterlandskap i maj hör inte till vanligheterna, men delar av exempelvis Småland har fått så pass mycket snö att den har legat kvar som ett täcke. Det har inte hänt många gånger under 2000-talet enligt SMHI.

– Men förra året fick Öland ett kraftigt snöfall som låg kvar, och 2010 fick Småländska höglandet mycket snö.

Under söndagskvällen och senare under natten kan det komma snö i västra Svealand, lokalt i större mängder. På måndagen väntas regn- eller snöbyar sprida sig norrut över Norrland. Sedan fortsätter det ostadiga och kyliga vädret, men under onsdagen kan det bli lite mer stabilt i södra Sverige. I alla fall tillfälligt.

– Man får vara beredd på att det är kallt och ostadigt, det blir inga jättestora förändringar, säger Jon Jörpeland.

Brandrisken minskar

Nederbörden påverkar brandrisken som ju minskar betydligt i samband med skurar. Men man ska inte låta sig luras av att det regnar där man själv befinner sig.

– Skurarna kan vara väldigt lokala och variationerna kan vara stora. Det kan vara väldigt torrt på sina ställen, säger Jörpeland.

Enligt SMHI kommer ett nytt regnområde att passera delar av Götaland och Svealand på torsdag, för att sedan röra sig norrut. Till nästa helg kan det bli aktuellt att hänga in vinterjackan igen – då väntas det bli lite varmare när mildare luft sveper upp över landet.