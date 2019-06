SOK:s ändring efter IOK:s bakläxa

Foto: Jessica Gow/TT

Stockholms OS-ansökan fick bakläxa för budgeten i utvärderingsrapporten.

Med en vecka kvar till omröstningen om vinter-OS 2026 är den justerad.

Det är bråda dagar i Stockholm-Åre-kampanjen för att hinna göra alla justeringar i utvärderingsrapporten. Dessutom ska presentationerna finslipas inför den 24 juni då Internationella olympiska kommitténs (IOK) medlemmar ska rösta om OS-värd 2026 – Stockholm-Åre eller Milano-Cortina.

– Vi ägnar varje sekund åt det här och sover nästan i skift, säger Brisius.

Buffert på 1,3 miljarder

Bland det som utvärderingsrapporten anmärkte på eller hade frågetecken kring var budgeten där bland annat intäktsposter för tv-rättigheter var för högt tilltaget och riskerade att skapa ett signifikant hål i budgeten.

– Vi har hanterat de kommentarer som utvärderingskommissionen hade och gör en justerad budget där vi tagit hänsyn till samtliga av deras kommentarer. Vi har även tagit med andra kommentarer och lärdomar sedan den förra budgeten som gjordes i slutet av december, säger Brisius.

– Den justerade budgeten, som vi ska visa utvärderingskommissionen, visar på något lägre totaltbudget, som är på totalt 13,1 miljarder kronor, och en högre buffert. Den totala bufferten är på 1,3 miljarder kronor.

TT: Hur har ni lyckats med den sifferkonstruktionen?

– Det är justeringar som vi tagit till oss under våren där vissa poster gått upp och andra gått ner. Jag vill inte säga att det var feltänk, men under ett sånt här enormt budgetarbete under lång tid är det naturligt att man i ett löpande budgetarbete justerar poster både på kostnadssidan och på intäktssidan och både upp och ner, säger Brisius.

– Och skulle vi vinna spelen blir det ett dagligt arbete i sju års tid att arbeta med budgeten. Det viktiga är att man håller fast vid slutraderna och där vet vi sedan tidigare att i samtliga vinter-OS och Paralympics sedan 2000 och framåt har man gjort en vinst eller nått en balanserad budget efter slutförda spel.

Presentation viktigast

Annat som fick kritik eller saknades i utvärderingsrapporten var bland annat att det saknades stöd från kommuner och även det statliga stödet, i form av säkerhetsgarantin.

– Mycket har hänt sedan vi lämnade in vår ansökan i januari. Nu finns ett fullständigt inriktningsbeslut mellan samtliga inblandade kommuner och regioner avseende vad vi vill åstadkomma med spelen och det är ganska viktigt att man delar den visionen. Vi har skickat in över 30 dokument till utvärderingskommissionen som kompletteringar.

Utvärderingsrapporten finns tillgänglig för de 90 IOK-ledamöter som ska rösta. Men hur viktig den är, kontra de presentationer som kandidaterna ska göra inför omröstningen den 24 juni, vet inte Brisius.

– Det är en fråga vi också ställer oss. Men de flesta som varit med förr säger att presentationerna är klart viktigast eftersom rapporter kan vara svåra att ta till sig. I presentationerna får man en helhet.

Fakta Fakta: OS-omröstningen Den 24 juni, under Internationella olympiska kommitténs kongress i Lausanne, avgörs det om Stockholm-Åre eller Milano-Cortina får vinter-OS 2026. På förmiddagen håller Stockholm-Åre och Milano-Cortina sina tekniska presentationer med efterföljande frågestund för IOK-ledamöterna. På eftermiddagen görs de allmänna presentationerna. IOK har 95 medlemmar. De har inte fått besöka kandidatländerna Sverige och Italien utan får göra sin bedömning genom rapporterna från IOK:s utvärderingskommission, som presenterades den 24 maj, och genom presentationerna den 24 juni. Klockan 16 inleds röstningen. Sveriges två IOK-ledamöter (Gunilla Lindberg och Stefan Holm) samt Italiens tre (Franco Carraro, Ivo Ferriani och Giovanni Malago) får inte delta i omröstningen. Klockan 18.00 presenteras värdstaden för vinter-OS 2026.