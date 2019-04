Sony släpper "God of war"-dokumentär

Foto: Sony/TT

Utvecklingen av det hyllade spelet "God of war" blir föremål för en dokumentär med titeln "Raising Kratos", enligt .

Det är företaget Sony som ligger bakom dokumentärfilmen som kommer att släppas på Youtube inom en snar framtid.

Filmen låter tittaren följa med bakom kulisserna på Sony Santa Monica studios och skildrar utvecklarnas tre år långa arbetet med att göra klart spelet.

Actionäventyret "God of war", med den grekiske krigsguden Kratos i huvudrollen, släpptes i april 2018 och kammade hem en rad priser både på The Game Awards i Los Angeles och på brittiska Baftas spelgala. Dessutom vann det i kategorin bästa spel på Writers guild of America-galan.