Spelvärldens blickar vänds mot Los Angeles

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Nintendo och Microsoft får mycket av stråkastarljuset på sig när Sony skippar årets E3 i Los Angeles.

Här är några frågor och svar om årets upplaga av spelmässan.

När äger E3 rum?

11–13 juni öppnas officiellt dörrarna till Los Angeles Convention Center och tusentals spelintresserade strömmar in för att se vad framtidens spel och hårdvara har att bjuda på.

Redan några dagar innan drar dock E3 inofficiellt i gång, med de sedvanliga presskonferenserna. Och i år har vissa presskonferenser redan varit, bland annat en om Pokémon och Googles strömningssatsning.

Vad kan vi vänta oss av konsoljättarna?

Microsoft väntas presentera nyheter om nästa generation av Xbox-familjen, antagligen med en del information om företagets planer för strömningstjänster. Xbox-chefen Phil Spencer utlovar 14 exklusiva titlar från de egna utvecklingskontoren, fler än någonsin.

Nintendo har också stor närvaro, med både presskonferenser och montrar på mässgolvet, där nya "Pokémon sword and shield" är den på förhand största titeln. Många hoppas också på att få ett släppdatum för nya "Animal crossing".

Vilka stora spel kommer att visas upp?

Ubisoft kommer att visa upp "Watch dog: Legions", enligt en läcka inför mässan. Spelserien där det gäller att som hackare ta kontroll över olika föremål och fordon sägs utspela sig London den här gången. Det råder olika uppfattningar om "Beyond good and evil 2", uppföljaren till 2003 års actionäventyr där journalisten Jade skulle avslöja en konspiration, kommer att vara en stor del av presentationen, men kanske att det dyker upp något nytt. Det är inte heller omöjligt att vi får se mer av ett kommande "Assassin's creed", som ryktas utspela sig på nordisk mark för första gången.

Bethesda har redan flaggat för att fokus ligger på skjutarfesten "Doom eternal", medan Square Enix antagligen kommer att visa något från den ständigt försenade omgörningen av "Final fantasy VII", liksom nya titeln "Outriders" och ett nytt "Avengers"-spel. Electronic Arts är i liten skala tillbaka på E3. Bolaget håller inte någon traditionell presskonferens i år, men har lovat att visa upp mer av kommande "Star wars jedi: fallen order" och nytt material från "Battlefield V". Bioware kanske är redo att visa upp något mer ur "Dragon age 4", men utvecklingen rapporteras ha stött på en del problem.

Polska CD Project har därtill haft ett år på sig att slita med actionrollspelet "Cyberpunk 2077", som redan förra året såg lovande ut.

Vad ska man hålla utkik efter?

En presentation av ett spel innehåller normalt sätt flera steg. I ett första läge kan exempelvis en kort trailer på en halv minut som egentligen inte visar något av substans visas upp, för att meddela spelvärlden om att en titel är under utveckling. Nästa nivå kan vara en längre trailer, eller att en demo av spelet visas upp, vilket visar att spelet kommit längre i utvecklingen. Tredje steget är släppdatum, oftast i kombination med en matig uppvisning av spelet i någon form.

Finns det något svenskt att hålla ögonen på?

Machinegames kommer säkert att finnas på plats för att visa upp förstapersonskjutaren "Wolfenstein: Youngblood", som släpps redan i juni. Möjligtvis skulle Uppsalakontoret kunna visa upp något av den avslutande tredje delen i "Wolfenstein"-serien. Malmöföretaget Massives "The division 2" släpptes under våren och fick fin kritik. Antagligen kan vi räkna med mer information om vägen framåt för det spelet.

Vilka spel lär vi inte se något av?

Bethesda har sagt att man inte kommer att prata något om "Elder scrolls 6", nästa del i den uppskattade fantasysagan. Inte heller "Starfield" från samma utvecklare, kommer att visas upp. Då filmen "Avatar 2" skjutits upp än en gång lär Massive inte heller visa något från sitt kommande "Avatar"-spel.

Att Sony inte deltar i årets E3 gör att bolagets utvecklingskontors kommande storspel lyser med sin frånvaro. Inget "The last of us 2", "Ghost of Tsushima" eller "Death stranding" alltså.

Varken Activision eller EA har någon större närvaro på mässan, så räkna inte heller med allt för mycket från dem. Och svenska Avalanche deltar inte alls vid årets mässa, uppger företaget för TT.