Spindelmannen hänger kvar i USA-toppen

Foto: JoJo Whilden/Sony/AP/TT

Stan Lees nätsvingande superhjälte vägrar ge sig och håller ett fast grepp om den amerikanska biotoppen för andra helgen i rad. "Spider-man: Far from home" drog in 45 miljoner dollar i USA under helgen, 25 miljoner mer än tvåan "Toy story 4", enligt .

Regissören Jon Watts spindelaction har dessutom dragit in motsvarande 572 miljoner dollar på den internationella marknaden, det bästa resultatet någonsin för en "Spider-man"-film. Totalt har den dragit in 847 miljoner dollar till Sony.

Riktigt lika bra gick det inte för Alexandre Ajas alligatoräventyr "Crawl" som sålde biobiljetter för 12 miljoner dollar under premiärhelgen i USA och hamnade på tredje plats.

På fjärde plats kom Michael Dowses actionkomedi "Stuber" med Kumail Nanjiani och Dave Bautista i huvudrollerna. Filmen, som är Disneys första barnförbjudna rulle sedan 2013, drog in åtta miljoner.

"Crawl" hade svensk biopremiär den 12 juli medan den som vill se "Stuber" får vänta till den 27 september.