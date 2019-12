Spotify sågar Band Aid i sin app

Foto: Itsuo Inouye/AP/TT

Julklassikern "Do they know it's christmas" av Band Aid är fylld av strunt. Det hävdar i alla fall Spotify i sin tjänst "Behind the lyrics", som bjuder på faktasnuttar om låtar, vilket t wittraren Joanna Mang uppmärksammat.

Medan man lyssnar får man bland annat veta att Etiopiens befolkning rimligtvis borde ha känt till att det var jul då landet är en av världens äldsta kristna nationer.

Själva initiativet sågas också, bland annat för att man hävdat att svälten berodde på torka. "De två svältkatastroferna i Etiopien på 1980-talet orsakades främst av landets korrupta styre", upplyser Spotify.

Insamlingen beskylls också för att ha förvärrat hungersnöden då landets militärdiktatur sägs ha använt bidragspengar för att förgifta jordbruk för sina motståndare.

Initiativet Band Aid drogs ihop 1984 av den irländske artisten Bob Geldof för att samla in pengar till de svältdrabbade i Etiopien. Bland de samlade stjärnorna fanns Paul McCartney, David Bowie, Bono och Sting. Låten skrevs av Geldof och Ultravox-sångaren Midge Ure.