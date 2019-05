St Louis kvitterade semifinalserien

Foto: Ben Margot/AP/TT

Oskar Sundqvist punkterade matchen när St Louis besegrade San Jose i NHL-ishockeyns slutspel.

Landsmannen Alexander Steen stod för framspelningen, när St Louis vann med 4–2.

Sundqvists mål, hans tredje under slutspelet, innebar 4–2 med drygt tre minuter kvar av tredje perioden på bortaplan. Alexander Steen var inblandad i att en passning på egen planhalva kunde brytas, han fick pucken när han rörde sig framåt, för att sedan spela in till Sundqvist som kom in framför målet och petade in pucken med en backhand.

Målet kom i ett kritiskt läge när San Jose pressade på för en kvittering.

Bara sekunder senare hade Sundqvist chansen att bli tvåmålsskytt när San Jose tog ut målvakten, men skottet gick på utsidan av målet.

Segern innebär att St Louis kvitterat semifinalserien till 1–1. Att St Louis presterar så pass bra på bortaplan tror Robert Bortuzzo, som stod för 3–2-målet, beror på ett stabilt självförtroende.

– Vi kör vårt spel, vår obevekliga stil, säger han i eftermatchintervjun från isen.

Nästa match blir det dock hemmaplan för Missourilaget. Den äger rum natt mot torsdag, svensk tid.