Steven Van Zandt sjuk – tvingas ställa in

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Steven Van Zandt är sjuk och tvingas ställa in större delen av sin pågående turné. E Street Band-gitarristen, som den senaste tiden har turnerat flitigt på egen hand, meddelar på Instagram att en bihåleinflammation stoppar honom.

"Jag trodde att jag skulle kunna bli kvitt den här bihåleinflammationen, men den verkar inte vilja försvinna. Jag har aldrig ställt in spelningar förut. Det känns hemskt", skriver han.

Alla spelningar utom två, i New York och i Boston, ställs in.

Steven Van Zandt och hans band The Disciples Of Soul spelade i Stockholm så sent som i juni.