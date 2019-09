Stora översvämningar efter skyfall

Foto: Adam Ihse/TT

E6:an genom Kållered söder om Göteborg är avstängd i norrgående riktning.

Skyfall har orsakat stora översvämningar med problem både för bil- och tågtrafik.

Ett lokalt störtregn drabbade på tisdagskvällen Kållered.

– Det har kommit 35 mm regn i Kållered under dygnet, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Vägar och parkeringar fylldes med vatten och E6 förbi Ikea-varuhuset i Kållered översvämmades. Trafiken är helt avstängd i norrgående riktning och leds om via mindre vägar. I södergående riktning har ett körfält öppnats.

– Vi har ingen säker prognos för när trafiken kan släppas på. Vi kan inte sätta någon tid för vattnet måste sjunka undan. Vi kan inte pumpa. Så det kan dröja till eftermiddagen, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Också tågtrafiken förbi Kållered har påverkats.

Flera tågavgångar har ställts in under morgonen då en gångtunnel under spåren i Kållered översvämmats. De tåg som går får köra med reducerad hastighet eftersom resenärer har försökt gena över spåren.

– Det har varit stora störningar och förseningar. Vi har ingen prognos här heller. Ska man resa bör man kontakta sitt tågföretag som har mer detaljerad information. De försöker få fram bussar, men det kan vara besvärligt för bussarna också, säger Beisi Sundin.

Även om SMHI inte talar om nya skyfall är det mer regn på ingång.

– Till kvällen kommer det ett mer sammanhängande regnområde in över Göteborg, säger Henrik Reimer på SMHI.