Stormen Knud bedarrade snabbt

Foto: Adam Ihse/TT

Stormen Knud blev inte så våldsam som de första prognoserna antydde.

Klass 2-varningarna kunde ganska snabbt tas bort, sedan vindarna kulminerat redan vid midnatt natten till lördagen.

En klass 1-varning finns nu kvar för hela västkusten från Bohuslän till Halland. I övriga farvatten från Skåne upp till Norrbotten är kulingvarning utfärdad för lördagen.

– Det blir fortsatt hårda vindbyar överallt, men vi räknar med att det lugnar ner sig under den kommande natten. Under söndagen blir det troligen under kuling i samtliga farvatten, även i väster. Möjligen blir det hårda vindbyar länge norrut, i mellersta och norra Norrland, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Rapporter finns om upprepade strömavbrott, nedfallna träd och problem i trafiken på vissa håll, framför allt i västra Sverige, men inga större händelser eller allvarligare olyckor har rapporterats i Knuds väg. Såväl Trafikverket som SOS Alarm rapporterar att problemen har varit ganska små.

– Det är ett ständigt flöde av hinder på vägen, båtar som sliter sig och träd över järnvägen, men det är allmänt som stormar brukar vara. Jag har inte uppfattat att det är några allvarligare personskador eller större infrastrukturella skador på grund av Knud, säger Johnny Blanck, presstalesman på SOS Alarm.

Knud har fortsatt att röra sig i nordostlig riktning längs den norska kusten.

– I Norge har vindarna varit hårdare än i Sverige. I sydvästra Norge har det varit enstaka orkanbyar, säger Lisa Frost.

Knud förde också med sig betydligt svalare väder till Skandinavien. Under de kommande dagarna kommer temperaturerna att ligga runt 10-15 grader i de mellersta och södra delarna av landet. I norr blir det ännu kallare, med minusgrader nattetid på vissa orter i inlandet.