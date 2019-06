Storsatsningar i svensk miljöteknik

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Våren har präglats av en rad stora utländska satsningar i svensk miljöteknik.

Men i branschen vill man se mer pengar från hemmaplan, från pensionsfonderna.

Martin Edlund, vd på det Göteborgsbaserade havsenergibolaget Minesto, är kritisk till att pensionsfonder inte satsar mer på investeringar i miljöteknik.

– Jag tycker inte att de spelar den roll de kanske borde när det gäller att bygga upp svensk industri i framtiden. De är alldeles för fega, säger han.

Historiskt har investeringar i miljöteknik hämmats av att det ofta är en väldigt kapitalintensiv verksamhet med ganska luddiga framtidsutsikter. Det är helt enkelt svårt att se när de kan ge avkastning, enligt Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

"Bill Gates behövs"

Detta har skrämt bort många riskkapitalister, som vill räkna hem sin investering på fem till sju år. Men pensionsfonder, både statliga och privata, har också ställt sig vid sidlinjen i många lägen då de har styrdokument som begränsar direktinvesteringar i småbolag.

– Det finns jättemycket pengar i AP-fonderna och mycket pengar i gröna obligationer. Men vi får inte riktigt ner pengarna till de här små bolagen där den stora potentialen finns, säger Stubelius.

Detta gör att de stora pengarna in i sektorn just nu främst kommer från den offentliga sektorn och stora bolag, som kan investera från egen balansräkning in i projekt de tror på.

– Det är därför en sådan som Bill Gates behövs, säger Stubelius.

Microsoftgrundaren Bill Gates skapade tidigare i år stora rubriker när den energifond han skapat ihop med Amazons Jeff Bezos och Facebooks Mark Zuckerberg – Breakthrough Energy Ventures – sköt in cirka 120 miljoner kronor i Stockholmsbaserade Climeon, som omvandlar industriell spillvärme och geotermisk värme till elektricitet.

En annan utländsk storsatsning som fick många att höja på ögonbrynen var japanska Softbank satsning på nästan 100 miljoner kronor i det svenska solcellsföretaget Exeger.

Lånet på över 3,5 miljarder kronor till Northvolts batterifabrik i Skellefteå från Europeiska investeringsbanken (EIB) sticker också ut. Northvolt har i skuggan av detta kunnat presentera en rad samarbeten, bland annat med den tyska fordonsjätten Volkswagen – där bland annat Scania ingår – och möbelvaruhuset Ikea.

Tio miljarder på 20 år

Draglok globalt, när det gäller nyinvesteringar i miljöteknik är annars Asien. Där pumpas offentliga medel ut i stora satsningar på förnybara energikällor som sol- och vindkraft, enligt Andreas Englund, utredare inom miljöteknik på IVL Svenska miljöinstitutet.

Englund hoppas dock att politiska beslut om att fasa ut kolkraft i länder som Tyskland och Nederländerna och högre priser på kol och utsläppsrätter ska sätta mer fart på investeringarna i sektorn även i EU.

– Detta gör att det är väldigt gynnsamt att investera i förnybart och energibesparingar.

Englund räknar även med ökade satsningar på biologisk mångfald i EU framöver, bland annat med hjälp av initiativ som Vattenkraftens miljöfond, som ska satsa tio miljarder på 20 år på miljöförbättring runt svenska vattenkraftverk.