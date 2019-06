Stort test: Bästa solkrämerna för ansiktet

Fakta

Vi har testat åtta solkrämer för ansiktet med solskyddsfaktor 30 som ska skydda mot UVA- och UVB-strålning. En i taget smordes in i ansiktet och fick sitta på under dagen. Alla smordes också in samtidigt i var sitt fält på huden när den exponerades för sol. Samtliga skyddade väl mot solen och är rangordnade efter hur de var att stryka ut och kändes på huden samt hur flaskan eller tuben var att hantera.