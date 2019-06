Foto: Netflix

Gillade du Netflix-serien "Stranger things"? Grattis – nu kan du snart återigen få serien som mobilspel i din telefon. Strömningsjätten meddelar att en tredje version av spelet är under utveckling av finska Next Games som tidigare bland annat gjort spel baserat på HBO:s zombieserie "The walking dead" och just nu jobbar på ett baserat på "Blade runner"-filmerna.

Spelets titel är ännu inte känd, men spelet ska integreras med Googles kartfunktion ungefär som i "Pokémon go", skriver .