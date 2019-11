Sundby: "Livstid hade varit bättre"

Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

De dopningsavslöjade åkarna från skid-VM i Seefeld i våras får alla fyra års avstängning.

För korta straff, enligt norske stjärnan Martin Johnsrud Sundby.

Expressen var först med att rapportera att åkarna Max Hauke och Dominik Baldauf från Österrike, Andreas Veerpalu och Karel Tammjärv från Estland samt Aleksej Poltoranin från Kazakstan alla fem stängs av i fyra år för dopning.

Internationella skidförbundet (Fis) meddelade straffen på en presskonferens strax före världscuppremiären i Ruka.

Kvintetten greps under en stor razzia under skid-VM i Seefeld förra säsongen. Däremot hade endast Hauke och Baldauf fått sina straff tidigare. Nu har Veerpalu, Tammjärv och Poltoranin även fått samma, fyraåriga dom. Då 26-årige Max Hauke greps bland annat på bar gärning, mitt under en blodtransfusion.

Efter fredagens sprintkval i Ruka svarade Martin Johnsrud Sundby på hur han ser på domen.

"Grovt"

– Den (domen) är säkert förnuftig, men livstid hade säkert varit bättre, säger den regerande världsmästaren på 15 kilometer klassiskt.

Enligt Expressen stängs även ytterligare tre estländare av för inbladning: åkaren Algo Kärp, tränaren Mati Alaver och legendaren Andrus Veerpalu (tvåfaldig OS-guldmedaljör).

TT: Du tycker att de skulle ha fått livstid?

– Ja, det är ganska grovt det vi pratar om, säger Martin Johnsrud Sundby.

Vill inte se comeback

Svenske Olof Jonsson, som gjorde sin andra världscuptävling i sprintkvalet i Ruka, håller med Sundby.

– Fyra år känns nästan lite. Jag tycker att det är så kraftig dopning att man blir ertappad med en påse i armen, då tycker jag att man ska bort för livstid, säger Olof Jonsson.