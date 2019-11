Svenskarna inte längre bäst på engelska

Fakta

Ibland gäller det att hålla tungan rätt i mun för att uttala orden rätt på engelska. Här är några tungvrickare att testa, gärna flera gånger i rad.

Lätt nivå:

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?

Medelsvår nivå:

A loyal warrior will rarely worry why we rule

Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup

Svår nivå:

Which witch switched the Swiss wristwatches?

She sells seashells by the seashore

Källa: EF