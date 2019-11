Svenskorna i topp tio – på delad plats

Foto: Göran Söderqvist

Camilla Lennarth, 31, och Julia Engström, 18, slog in sig i topp tio i damernas Europatour efter den andra rundan i Marbella.

De har 140 poäng vardera, vilket innebär fyra under par totalt. Lennarths har spelat två rundor om 70 slag, två under par, (fyra birdies och två boogeys i fredagens runda). I Engströms fall fick hon till en bättre första runda, 69 slag – tre under par, men tappade lite i den andra rundan där hon gick på 71 slag, ett under par (två birdies och en boogey).

Därmed delar Lennarth och Engström niondeplatsen totalt.

Karolin Lampert, Tyskland, leder med 136 poäng totalt – 8 under par, efter två rundor om 68 slag.

Emma Svensson ligger på 15:e plats, och Johanna Engström på 19:e plats. Båda efter att ha gått ett över par i en av de två spelade rundorna.

Under lördagen och söndagen spelas de två återstående ronderna av tävlingen i Marbella.