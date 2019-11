Svensktoppen: Miss Li tar täten

Foto: Anders Wiklund/TT

Miss Lis version av Petters "Lev nu dö sen" från "Så mycket bättre" klättrar till förstaplatsen. Även Magnus Uggla och Danny Saucedo finns på listan med tolkningar från programmet.

1. (3) Miss Li: "Lev nu dö sen"

2. (4) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

3. (1) Smith & Thell: "Hotel walls"

4. (5) Nea: "Some day"

5. (9) Magnus Uggla: "Det går bra nu"

6. (2) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

7 (6) Jubël: "Running out of love"

8. (7) Måns Zelmerlöw: "Better now"

9. (10) Mando Diao: "Long long way"

10. (Ny) Danny Saucedo feat. Erik Segerstedt & Mattias Andréasson: "Hon är min"

Bubblare:

Vargas & Lagola: "Forgot to be your lover"

Sofia Talvik: "Blood moon"

Lars Winnerbäck: "Stockholm i okt"