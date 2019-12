Wijks hyllning till VM-guldlaget: "Så stolt"

Foto: Fabian Trees

De svenska damerna bärgade sitt sjunde VM-guld på raken när de under söndagskvällen vann finalrysaren mot Schweiz med 3–2.

Sverige är världsmästare i innebandy ännu en gång. Detta efter att ha vunnit mot Schweiz med 3–2 i VM-finalen i Neuchatel.

Värdnationen, som vann VM 2005 och som de senaste tre världsmästerskapen fått nöja sig med en bronspeng, skakade om Sverige rejält i den första perioden – och i den sista.

Schweiziskorna tog ledningen och dominerade spelet ett bra tag innan Sverige, genom Moa Gustafsson, kvitterade – och sedan i inledningen av den andra perioden tog Sverige ledningen med 2–1 genom samma spelare. Efter ett omdiskuterat och till sist bortdömt 3–1-mål av Sverige i andra perioden, stod det 2–1 ända in i den tredje periodens sista sekunder.

Sekunder kvar – kvitterade

Men Schweiz, som redan i gårdagens semifinal mot Tjeckien stod för en sanslös upphämtning och vann efter att ha vänt ett underläge med fyra mål till en vinst inom loppet av knappt två minuter, lyckades kvittera efter att ha tagit ut målvakten – åtta sekunder före slutet av ordinarie matchtid.

– Efter det sista bytet vi gör håller vi jättemycket boll, men Schweiz får ett frislag och vi släpper in ett skitmål. I pausen (som följde före förlängningen) säger vi att det här är vår match, nu ska vi gå in och göra mål, berättar lagkaptenen Anna Wijk för Kanal 5 direkt efter segern.

Kais Mora-spelaren, som enligt egen utsago avslutar innebandykarriären efter den här säsongen, tog med sig paussnacket – och stod för assisten som klubbkamraten Johanna Hultgren tog vara på och satte i nätet efter en dryg minut. Därmed blev Sverige världsmästare för sjunde mästerskapet på raken.

"Vågar vinna"

– Det är helt obeskrivligt. Jag är så jävla glad och stolt. Att få göra detta med laget har betytt hur mycket som helst, det är ett fantastiskt lag, säger Anna Wijk.

Förbundskaptenen Åsa Karlsson, som i och med detta tog sitt första VM-guld sedan hon antagit sig uppdraget, var inte sen att hylla laget.

– Vi är så värda detta. Vi går in med modiga spelare, de går in och vågar vinna trots kvitteringen. Jag vill hylla hela laget, alla går in och kämpar. Vilken jävla grupp det här är, jag är så jäkla stolt. Vi har gjort det här tillsammans, säger hon till Kanal 5.

De senaste fyra årens silvermedaljör, Finland, fick med 5–4-segern mot Tjeckien under söndagen nöja sig med ett brons, efter att Sverige slagit ut finländskorna i semifinalen i går. Det blev stjärnspelaren Vera Kauppi, som inte spelat de tidigare VM-matcherna, som avgjorde för Finland mot Tjeckien – med segermålet i förlängningen.