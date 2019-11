Tampa Bay hade lekstuga mot Rangers

Foto: Chris O'Meara/AP/TT

Henrik Lundqvist fick hoppa in sedan målvaktskollegan Alexandar Georgiev släppt in fyra mål. Men vad hjälpte det – Lundqvist släppte in ytterligare fyra när Tampa Bay storspelade.

Tampa Bay led inte av någon jetlag hemma mot New York Rangers. I sin första match efter helgens äventyr i Stockholm vann Floridalaget med hela 9–3.

Under loppet av en minut och en sekund i första perioden drämde Tampa Bay till med tre mål. Eftersom Rangers, och Alexandar Georgiev, dessutom redan släppt in en puck gick New York-laget till periodvila med ett svidande 4–0-underläge. Henrik Lundqvist ersatte, men inte gick det särskilt mycket bättre för det.

"Rätt pinsamt"

Fyra ytterligare mål kom in andra perioden, sedan fick Lundqvist kliva av igen. Georgiev tog över i sista perioden, och släppte in ytterligare ett mål innan slutsignalen ljöd.

– Det är så klart rätt pinsamt, säger Rangersforwarden Chris Kreider till tv-kanalen MSG, och konstaterar att man som lag så långt det är möjligt ska undvika utvisningar mot Tampa Bay.

Fem av målen från Floridalaget kom just när Rangersspelare satt på utvisningsbänken.

– Du kan så klart förbereda ditt boxplay hur mycket du vill. Men de har uppenbarligen ett väldigt vasst powerplay och om du inte undviker utvisningsbåset kommer det att slå mot dig, säger Kreider.

Kollegan Ryan Strome försökte inte att komma med några undanflykter, mer än att han tyckte att någon utvisning var orättvis.

– Vi såg alla vad som hände därute, vi måste samla oss som lag, vi kan inte låta våra dåliga matcher vara så här dåliga, säger han till MSG.

Tre assist till Hedman

Desto gladare tongångar var det i hemmalagets omklädningsrum. Senast Tampa Bay gjorde nio mål var 2003, då man utklassade Pittsburgh. Nikita Kutjerov fick med sig fyra poäng, varav ett mål, och svenske backen Victor Hedman noterades för tre assist.

– Vi lyckades dra fördel av powerplayen, och det satte tonen för resten av kvällen. Vi ville inte ta bort foten från gasen. Det är inte så ofta du får en sådan ledning så tidigt i matchen. I stort sett tycker jag att vi gjorde ett bra jobb. Vi fortsatte att attackera, drog fördel av våra powerplay och fortsatte att köra på, säger forwarden Steven Stamkos till Fox.

Werner släppte in fem

En annan svensk målvakt som hade en dålig dag på jobbet är Colorados Adam Werner. Fem mål släppte han in innan han fick lämna isen, när Edmonton vann med 6–2. Matchen var Werners blott andra i den nordamerikanska proffsligan, och blev en trist uppföljning på succéstarten den 12 november, när han höll nollan mot Winnipeg.

Colorados två mål gjordes av André Burakovsky, hans sjätte och sjunde den här säsongen. Oscar Klefbom stod för tre assist för Edmonton.