Tankovic fixade oavgjort: "Rättvist"

Jordan Larsson såg ut att bli hjälte när hans IFK Norrköping gick mot en tung seger i bortamötet med Hammarby.

Men formstarke Muamer Tankovic ville annorlunda – med en kvart kvar satte han 2–2 och fixade en poäng till Hammarby.

Fri med Isak Pettersson borde Muamer Tankovic gjort mål redan efter fyra minuters spel. Då stod målvakten i vägen – men Tankovic skulle få revansch.

Med en kvart kvar av matchen väggspelade den målfarlige yttermittfältaren med Vidar Örn Kjartansson i gästernas straffområde och den här gången gjorde Tankovic inga misstag när han satte 2–2.

Ett mål som innebär att Hammarby nu inte har förlorat på sex matcher. Men Stockholmslaget tappar trots det mark i toppstriden efter två oavgjorda matcher i rad.

Mål efter två minuter

Det såg dock länge ut som att matchens hjälte skulle spela i en vit tröja: Jordan Larsson låg bakom IFK Norrköpings kvitteringsmål och satte sedan själv 2–1 i den första halvleken. Anfallarens sjunde mål i år.

– Jag är i ett skönt flow just nu, sade Larsson till C More i pausen.

Larsson gjorde bara ett mål i förra årets allsvenska men har fått en betydligt bättre inledning i år. Målet var hans tredje på tre matcher och anfallaren är nu tvåa i skytteligan.

"Otrolig räddning"

Och om det var Jordan Larsson som dominerade offensivt var det IFK Norrköpingmålvakten Isak Pettersson som var avgörande defensivt: Utöver räddningen på Tankovics friläge i början stod 21-åringen för en fin parad när Imad Khalili skickade iväg en projektil efter en tilltrasslad situation i "Pekings" straffområde.

– De har en bra målvakt. Han gör en otrolig räddning när Imad skjuter, sade Tankovic till C More om Petterssons insats i halvtidspausen.

För IFK Norrköping innebär det oavgjorda resultatet att laget nu har kryssat i sex matcher och dessutom bara vunnit en bortamatch i år – mot Örebro.