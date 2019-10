Tarantino går emot Kinas filmkrav

Foto: Alexander Zemlianichenko

Filmregissören Quentin Tarantino viker sig inte för Kinas krav på att han ska klippa om sin film "Once upon a time in Hollywood", som skulle haft premiär i landet nästa vecka.

Shannon Lee, dotter till den avlidne kinesisk-amerikanske skådepelaren och kampsportaren Bruce Lee, har anmält filmen till Kinas nationella filmadministration. Hon tycker att hennes pappa, som i Tarantinofilmen spelas av Mike Moh, porträtteras på ett felaktigt sätt i en av slagsmålscenerna, rapporterar Entertainment Weekly.

Lee vann gehör hos de kinesiska myndigheterna under fredagen, men Quentin Tarantino vägrar att ändra i filmen. Därför är det oklart om den över huvud taget kommer att visas på Kinas biografer. "One upon a time in Hollywood" hade premiär i Sverige redan i augusti och har legat etta på biotoppen.