Taylor Swift tillbaka i "The voice"

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Taylor Swift återvänder som mentor i den amerikanska talangjakten "The voice". Där ska hon fungera som mentor för de tävlande, skriver .

Det är andra gången superstjärnan figurerar som mentor i programmet – senast var 2014.

"The voice" sändes första gången 2011. Swift får sällskap av de nuvarande mentorerna John Legend, Blake Shelton, Gwen Stefani och Kelly Clarkson. Sedan tidigare är det klart att bland andra Usher och Will I Am dyker upp som gästmentorer.

Taylor Swift släppte sitt sjunde album "Lover" i augusti.