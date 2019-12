Tecknaren Gary Larson utlovar nya verk

Hans stilbildande humorteckningar fanns i tusentals tidningar mellan 1980 och 1995, och i Sverige publicerade tidningen Larson dem under rubriken "The far side". Nu släpper den amerikanska skämttecknaren Gary Larson sina första nya verk på 24 år, skriver The Guardian.

Larson lanserar en ny sajt där han lovar att publicera nya teckningar. På TheFarSide.com ska det också finnas tidigare opublicerade skisser av skämttecknaren, som tackar alla sina fans för deras tålamod.

En av anledningarna till att han slutligen ger sig ut på nätet är för att stoppa alla dem som otillåtet publicerar hans verk där: "Snälla, vem du än är, ta bort mina bilder och låt den här sajten bli den plats du kommer till för ett leende, ett skratt, eller för att få ett gammalt, hederligt återfall", sade han vid lanseringen.