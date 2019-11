The Who först ut på Music Walk of Fame

Foto: Robb Cohen/AP/TT Det brittiska rockbandet The Who blev först med att hedras på Music Walk of Fame i London. En stenplatta i formen av en musikskiva har placerats ut i den musikhistoriskt tunga stadsdelen Camden. "Som Londonbor är det surrealistiskt att bli förevigade i sten på Camden High Street och det är verkligen något speciellt med att folk kan titta förbi och se oss när som helst, om än virtuellt", säger sångaren Roger Daltrey och gitarristen Pete Townshend, gruppens enda originalmedlemmar i livet. Trummisen Keith Moon och basisten John Entwistle dog 1978 respektive 2002. Via en app kan besökare i sina mobiler se de utvalda artisterna uppträda längs gatan och läsa om personerna som skrivit musikhistoria. ERBJUDANDE! Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden. Organisationen bakom Music Walk of Fame, inspirerad av den stjärnbeströdda namnen i Hollywood, ska placera ut 20 stenplattor årligen. Legendariska namn som Amy Winehouse och Madness lär stå på tur. En panel utser mottagarna i kategorierna ikon, nyskapare, inspiratör, musikbranschen, glömda hjältar och årets artist. The Who är – naturligtvis – ikon.