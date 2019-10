Thom Yorke till Roskilde

Foto: Greg Allen

Roskildefestivalen som nästa år firar 50-årsjubileum fyller på artistfältet med tolv akter, meddelar festivalen enligt .

Den artist som sticker ut är Radiohead-sångaren Thom Yorke. Han ska uppträda på festivalen med sitt elektroniska soloprojekt "Tomorrow´s Modern Boxes", som är döpt efter hans andra album från 2014.

De resterande elva akterna som Roskildefestivalen presenterar är Whitney, The Whitest Boy Alive, Pusha-T, Old Man Gloom, Chai, Death by Unga Bunga, Hugorm, Land of Kush, The No Ones och Tropical Fuck Storm.

Nyligen blev det även klart att Taylor Swift kommer till den danska musikfestivalen, som 2020 äger rum 27 juni till 4 juli.