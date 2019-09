Tidslinje: Trump, Ukraina och visselblåsaren

Foto: Vita huset/AP/TT

Ett telefonsamtal mellan president Donald Trump och hans ukrainska motpart Volodymyr Zelenskyj har utlöst politiskt tumult i USA.

Demokrater i kongressen har inlett en utredning om riksrättsprocess mot presidenten, medan Trump själv kallar uppståndelsen för ett skämt. Här är bakgrunden.

25 juli

Trump har ett 30 minuter långt telefonsamtal med Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj. Enligt Vita huset gratulerade Trump Zelenskyj till valsegern och de diskuterade samarbeten.

Vid den här tidpunkten håller USA inne motsvarande 2,4 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina, ett ekonomiskt stöd som tidigare hade godkänts av kongressen. Pengarna betalas sedan ut till Ukraina den 11 september.

12 augusti

En anonym visselblåsare inom USA:s säkerhetstjänst skriver en orosanmälan om att Trump i samtalet med Zelenskyj ska ha avgett "oroväckande löften till främmande makt".

Orosanmälan granskas av Michael Atkinson, tillsynschef för underrättelsetjänsterna, som fastställer att den är trovärdig och vidarebefordrar den till den nationelle underrättelsechefen Joseph Maguire för att han ska överräcka den till kongressen. Men Maguire tycker inte – efter att ha konsulterat Vita husets jurister – att visselblåsarrapporten är något som kongressen behöver informeras om.

Atkinson informerar däremot kongressens underrättelsekommittéer om visselblåsarens orosanmälan i ett brev den 9 september.

18 september

The Washington Post publicerar sin första artikel om visselblåsarrapporten. Ukraina nämns inte av tidningen som skriver att Trump påstås ha gett ett löfte till en utländsk ledare.

19 september

Michael Atkinson frågas ut av representanthusets underrättelsekommitté men avslöjar inte något om innehållet i visselblåsarens orosanmälan och hänvisar till att Joseph Maguire har hindrat honom från att göra det.

President Donald Trump uttalar sig för första gången med anledning av rapporten och kallar The Washington Posts artikel för "fake news".

Både The New York Times och The Washington Post publicerar samtidigt artiklar som uppger att det handlar om ett samtal med Ukraina.

22 september

Trump uppger att han i sitt samtal med Zelenskyj diskuterade korruptionsrykten kring Hunter Biden, son till Joe Biden som kan bli Trumps rival inför presidentvalet nästa år. Hunter Biden sitter i styrelsen för ett ukrainskt oljebolag som misstänks för korruption, även om inga anklagelser riktats mot Hunter Biden personligen.

24 september

Representanthusets talman Nancy Pelosi meddelar att Demokraterna inleder en utredning om att ställa president Donald Trump inför riksrätt.

– Trumpregeringens handlingar underminerar både vår nationella säkerhet, vår underrättelsetjänst och skyddet av visselblåsarna, säger Pelosi.

– Presidenten måste ställas till svars. Ingen står över lagen, fortsätter hon.

President Trump kallar processen för "witch hunt garbage" – häxjaktsskräp.

25 september

Vita huset släpper en utskrift av samtalet mellan Trump och Zelenskyj.

Utskriften bekräftar att Trump upprepade gånger bad den ukrainska ledaren att utreda Joe och Hunter Biden. Trump uppmanade även Zelenskyj att konsultera Rudy Giuliani, Trumps personliga advokat, samt USA:s justitieminister William Barr.

Samtalsutskriften visar däremot inte att Trump uttryckligen kopplar USA:s militära stöd till Ukraina till en utredning av Joe eller Hunter Biden.

Trump avfärdar riksrättsutredningen som ett skämt.

26 september

Representanthusets underrättelsekommitté offentliggör visselblåsarens orosanmälan. I den anklagas Vita husets jurister för att ha försökt att hindra spridningen av utskrifterna från telefonsamtalet på grund av dess politiskt känsliga karaktär.

"Inom ramen för min tjänst har jag fått information från flera amerikanska tjänstemän att USA:s president använder sitt ämbetes makt för att möjliggöra för ett annat land att lägga sig i det amerikanska valet 2020", lyder visselblåsarens orosanmälan.

Tjänstemännen uppges ha "fått direktiv" från Vita husets jurister att hålla sammanställningar av samtalet borta från de system där de vanligtvis delas med tjänstemän på regeringsnivå.

"I stället laddades utskriften upp på ett separat elektroniskt system som annars används för att spara och hantera hemligstämplad information av särskilt känslig natur."