Topplistorna: Avicii utmanas av Einár

Foto: Christine Olsson/TT

Aviciis postuma album "Tim" är ny etta på albumlistan. Men på singellistan är det utmanaren Einár som tar topplaceringen med "Första klass". Den svenske rapparen har just nu sju singlar på topp tjugo-listan.

Album:

1. (Ny) Avicii: "Tim"

2. (Ny) Einár: "Första klass"

3. (1) Hov1: "Vindar på Mars"

4. (2) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

5. (Ny) Takida: "Sju"

6. (3) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

7. (4) Laleh: "Vänta!"

8. (6) Mares: "Sunnanvind"

9. (5) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

10. (8) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

11. (7) Rammstein: "Rammstein"

12. (15) Avicii: "Avici (01)"

13. (14) Veronica Maggio: "Handen i fickan fast jag bryr mig"

14. (11) Molly Sandén: "Större"

15. (9) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

16. (18) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

17. (Ny) Bob Dylan: "The rolling thunder revue: 1975 live recordings"

18. (12) Dree Low: "No hasta mañana 2"

19. (13) Tyler, the Creator: "Igor"

20. (16) Hov1: "Hov1"

Singlar:

1. (Ny) Einár: "Första klass"

2. (Ny) Avicii: "Heaven"

3. (3) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

4. (Ny) Einár featuring Adaam: "Hiphop"

5. (1) Ed Sheeran och Justin Bieber: "I don't care"

6. (6) Avicii featuring Agens, Vargas & Lagola: "Tough love"

7. (Ny) Einár: "F mitt X"

8. (2) Lil Nas X: "Old town road"

9. (Ny) Avicii featuring Joe Janiak: "Bad reputation"

10. (Ny) Victor Leksell: "Klär av dig"

11. (Ny) Avicii & Imagine Dragons: "Heart upon my sleeve"

12. (Ny) Avicii featuring Bonn: "Freak"

13. (17) Einár: "Rör mig"

14. (4) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

15. (Ny) Einár: "Röda sulor"

16. (Ny) Avicii featuring Arizona: "Hold the line"

17. (Ny) Avicii featuring Vargas & Lagola: "Peace of mind"

18. (Ny) Einár: "Gäng"

19. (7) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

20. (Ny) Einár: "Bro code"

Källa: GLF