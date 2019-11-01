Topplistorna: Flera nykomlingar når högt

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Kanye Wests nya album
Foto: Amy Harris/AP/TT
Kanye Wests nya album "Jesus is king" tar sig in på en andraplats på albumlistan. Arkivbild.

Kanye Wests "Jesus is king" når en andraplats på albumlistan och inte långt efter följer en annan nykomling på listan – Sarah Klang med nya albumet "Creamy Blue".

På singellistan är topptrion oförändrad från förra veckan, med "Dance monkey" av Tones and I som nummer ett.

Album:

1. (2) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

2. (Ny) Kanye West: "Jesus is king"

3. (1) Dree Low: "Flawless"

4. (Ny) Sarah Klang: "Creamy blue"

5. (3) Einár: "Nummer 1"

6. (5) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

7. (6) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

8. (Ny) Nordman: "Tänk om"

9. (7) Einár: "Första klass"

10. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

11. (9) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

12. (10) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

13. (Ny) Neil Young & Crazy Horse: "Colorado"

14. (11) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

15. (13) Avicii: "Tim"

16. (12) Aden x Asme: "12 till 12"

17. (15) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

18. (16) Tones and I: "The kids are coming"

19. (14) Ant Wan: "Ghettostar"

20. (17) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

Singlar:

1. (1) Tones and I: "Dance monkey"

2. (2) 1 Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"

3. (3) Dree Low: "Pippi"

4. (16) Miss Li: "Lev nu dö sen"

5. (4) Dizzy & Einár: "Härifrån"

6. (Ny) Selena Gomez "Lose you to love me"

7. (7) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

8. (6) Greekazo & Dnoteondabeat: "Hotspot"

9. (5) Dani M, Simon Superti & Aden x Asme featuring Newkid, Linda Pira, Jireel & Ricky Rich: "Leyley"

10. (14) Maroon 5: "Memories"

11. (Ny) K27 & Einár: "Skrrt"

12. (8) Greekazo, Yei Gonzalez, Dnoteondabeat: "Sprayad"

13. (9) Estraden & Victor Leksell: "Bra för dig"

14. (10) Travis Scott: "Highest in the room"

15. (18) Post Malone: "Circles"

16. (15) Dree Low featuring Einár: "Dag Hammarskjöld"

17. (11) Aden x Asme: "Starta vågen"

18. (Ny) Kanye West: "Follow God"

19. (17) Ed Sheeran featuring Khalid: "Beautiful people"

20. (19) Shawn Mendes & Camila Cabello: "Señorita"

Källa: GLF