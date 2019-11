Topplistorna: Miss Li kvar i topp

Foto: Maja Suslin/TT

Leonard Cohen, Coldplay och Bo Kaspers Orkester är nya på albumlistan – men förstplatsen knep rapparen Ant Wan men splitternya albumet "Kapitel 21".

På singellistan märker man att det börjar lacka mot jul. Kvar i topp är dock Miss Li med sin "Så mycket bättre"-version av Petters låt "Lev nu dö sen".

Album:

1. (Ny) Ant Wan: "Kaptitel 21"

2. (1) Dree Low: "Flawless"

3. (Ny) Bo Kaspers orkester: "23:55"

4. (2) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

5. (3) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

6. (Ny) Leonard Cohen: "Thanks for the dance"

7. (4) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

8. (6) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

9. (Ny) Coldplay: "Everyday life"

10. (5) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

11. (8) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

12. (7) Einár: "Nummer 1"

13. (Ny) Eleine: "All shall burn"

14. (9) Einár: "Första klass"

15. (10) Hov1: "Vindar på Mars"

16. (Åt) Michael Bublé: "Christmas"

17. (11) Avicii: "Tim"

18. (40) Mariah Carey: "Merry Christmas"

19. (14) Molly Sandén: "Större"

20. (15) Aden x Asme: "12 till 12"

Singlar:

1. (1) Miss Li: "Lev nu dö sen"

2. (2) Tones and I: "Dance monkey"

3.(7) Macky & Einár: "Tesla"

4. (4) Dree Low: "Pippi"

5. (3) Billie Eilish: "Everything wanted"

6. (26) Robbz & Brookz; "Triangeldram"

7. (Ny) Ant Wan; Va mig

8. (6) Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"

9. (10) Arizona Zervas: "Roxanne"

10. (9) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

11. (Ny) Z.E: "Branschen"

12. (5) Miriam Bryant featuring Cherrie, Molly Sandén & Stor: "Mi amor (blåmärkshårt)"

13. (8) Einár: "Drip 2 hard"

14.(11) Maroon 5: "Memories"

15. (17) PJ & Dree Low: "Top class"

16. (47) Mariah Carey: "All I want for christmas is you"

17. (13) Nea: "Some say"

18. (14) Dua Lipa: "Don't start now"

19. (12) Molly Sandén: "Alla våra smeknamn"

20. (53) Wham!: "Last christmas"

Källa: GLF