Törst efter Aperol lyft för sprittillverkaren

Foto: Matthew Mead/AP/TT

Den orangefärgade aperitifen Aperols ökade popularitet ger en skjuts åt affärerna för den italienska spritkoncernen Campari.

Försäljningen av Aperol, som står för en femtedel av Camparigruppens totala intäkter, ökar både på den europeiska och på den amerikanska marknaden. Totalt låg den organiska tillväxttakten för den orange aperitifen på 19,5 procent under andra kvartalet.

Camparis organiska försäljning ökade 6,9 procent under perioden april till juni, vilket var bättre än väntat. Efter ett starkt första kvartal räknade ekonomer med en tillväxt på 5 procent.

Efterfrågan, främst i USA, på tequilavarumärket Espolon var också drivande för tillväxten.

Resultatet enligt det justerade måttet ebit (earnings before interest and tax) steg till drygt 180 miljoner euro, motsvarande runt 1,9 miljarder kronor, under första halvåret, jämfört med 160 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Aktien lyfter över fem procent på Milanobörsen och har stigit runt 20 procent sedan årsskiftet.

Andra varumärken under Camparigruppens paraply är exempelvis Cinzano och Grand Marnier.