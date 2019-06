"Toy story 4" går mot historisk pallplacering

Foto: Pixar/AP/TT

Det ser ut att bli en välbeställd sommar för leksakerna i "Toy story". Den efterlängtade fjärde filmen med cowboyen Woody, rymdjägaren Buzz Lightyear och de andra har amerikansk premiär under midsommarhelgen, men redan under torsdagens förhandsvisning gick biljettkassorna varma, rapporterar .

"Toy story 4" drog in 12 miljoner dollar, motsvarande ungefär 113 miljoner kronor, under sin första dag. När filmen nu går upp på vita duken under sin premiärhelg spås den göra det som den näst mest pengaklirrande animerade filmen hittills, efter "Superhjältarna 2". Succén "Hitta Doris" från 2016 riskerar således att trilla ner från sin nuvarande andraplats.

"Toy story 4" har svensk premiär den 30 augusti.