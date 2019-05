Tre Kronors VM-guld genom tiderna

Foto: Andre Ringuette/AP/TT

Nu är det nedsläpp igen.

Ishockey-VM drar igång och Tre Kronor är på jakt efter tredje raka guldet.

Oavsett om det har varit genom en storskräll eller planenlig seger – här är alla elva gånger Sverige har vunnit VM-guld.

1953, Zürich, Schweiz

Det första guldet tas i flera tunga nationers frånvaro. USA hade portats efter en skandalmatch i Basel och Kanada, som uttryckt irritation över hur den "kanadensiska spelstilen" bemöttes, stannar också hemma. Tjeckoslovakien är anmält att delta men får åka hem då det står klart att presidenten Klement Gottwald ligger för döden och landssorg ska utropas. Endast Sverige, Västtyskland (silver) och Schweiz (brons) fullföljer den märkliga turneringen. Tre Kronor kommer för första gången till VM med tre kedjor.

1957, Moskva, Sovjetunionen

Sverige vinner sitt andra VM-guld efter bland annat seger med 2–0 mot Tjeckoslovakien och sensationella 4–4 mot Sovjet. Förväntningarna på Tre Kronor är låga. Guldet är vikt åt hemmanationen och den förväntningen späs på av att Kanada och USA bojkottar VM efter Sovjets invasion av Ungern. Inför Sveriges sista match mot Sovjet står det klart att ett oavgjort resultat räcker för ett svenskt guld. Och till allas förvåning lyckas Tre Kronor först ta ledningen och slutligen spela oavgjort med dåtidens hockeygigant.

1962, Colorado Springs, USA

Världsmästare igen efter bland annat 2–1 mot hemmanationen USA och – framför allt – 5–3 mot Kanada, som Sverige aldrig tidigare vunnit mot. Det är också en klassisk match på grund av något som händer utanför rinken. Sveriges femte och avgörande mål mot Kanada görs i tom kasse av Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson och Sveriges Radios kommentator Lennart Hylands klassiska, upphetsade referat av puckens väg över isen: "Den gliiiiider in i mååååål" har en speciell plats i det kollektiva idrottsmedvetandet.

Sven Tumba blir i och med detta den dittills ende svenske ishockeyspelare som vunnit tre VM-guld.

1987, Wien, Österrike

Vägen till guldet går via sensationella 2–2 mot Sovjet och en 9–0-kross mot Kanada i finalspelet. I den oavgjorda matchen mot Sovjet görs ett av svensk hockeys mest klassiska mål. Med 81 sekunder kvar av matchen blir hela förstafemman inblandad. Landslagskapten Bengt-Åke Gustafsson fångar upp pucken i mittzon och omringad av fyra sovjeter driver han in i anfallszon. Därefter vandrar pucken via Tommy Albelin till Håkan Loob – som överlistar superbacken Aleksej Kasatonov och frispelar Tomas Sandström. 2–2, genom det berömda "klappklapp-målet".

1991, Åbo, Finland

Det femte guldet bärgas på andra sidan Östersjön. Trots hård konkurrens går Tre Kronor genom några svettiga insatser mot svåra lag obesegrat igenom hela turneringen. I finalen slår Sverige Sovjet med 2–1. Segermålet görs av turneringens poängkung Mats Sundin. Sundin tar pucken i egen zon, åker över hela banan, möter superbacken Vjatjeslav Fetisov, som han fintar bort. Svensken drar sedan ett stenhårt skott mellan benskydden på målvakten Andrej Trefilov. Därmed fick Mats Sundin, som precis hade avklarat sin första NHL-säsong, sitt stora genombrott.

1992, Prag, Tjeckoslovakien

Förbundskapten Conny Evensson får en tuff uppgift inför mästerskapet. För första gången spelas VM ett OS-år, vilket gör att många tidigare stöttepelare tackar nej. En påtvingad generationsväxling genomförs och med 15 VM-debutanter i truppen når Tre Kronor slutspel som fjärde och sista lag. Ryssland och Schweiz besegras i kvarts- respektive semifinal. I finalen står Finland för motståndet och besegras med hela 5–2. En av VM-debutanterna: 18-årige Peter Forsberg, en då rekordung världsmästare, som med fyra mål blir rikskänd.

1998, Zürich, Schweiz

Så var det dags igen för en triumf i Zürich. Sverige tar sitt sjunde guld och är turneringens gigant. Tre Kronor, med stjärnspelare som Peter Forsberg, Mats Sundin, Mikael Renberg och Tommy Salo, går obesegrat genom mästerskapet – men det finns förklaringar. Återigen är det ett OS-år och spetsen i motståndarlagen är relativt svag. Tre Kronor vinner finalen mot Finland, som spelas i bäst av två matcher, med totalt 1–0. Omkring 70 000 människor välkomnar hem laget till Sergels Torg i Stockholm, där de i guldyran firar tillsammans med spelarna.

2006, Riga, Lettland

Inget landslag hade klarat av det Tre Kronor gjorde 2006 – inte ens det tidigare närmast allsmäktiga Sovjet – då landslaget samma år vinner både VM-guld och OS-guld. Åttonde världsmästartiteln erövras genom vinst mot Tjeckien med 4–0 i finalen. Sveriges målvakt Johan "Honken" Holmqvist briljerar under slutspelet och håller nollan två gånger, dels i finalen och även i 6–0-matchen mot USA i kvartsfinalen. Åtta spelare tar båda guldmedaljerna, men bara en av dem får tre: Jörgen Jönsson, som samma år blir SM-guldmedaljör med Färjestad.

2013, Stockholm, Sverige

Nionde VM-guldet bärgas på hemmaplan i Globen, första gången på 27 år som en hemmanation erövrat världsmästartiteln. Sverige besegrar Schweiz i finalen med 5–1. Tre Kronor inleder turneringen tämligen svagt men allt vänder när Vancouvers utskällda stjärnor anslöt efter uttåget i Stanley Cup-slutspelet, backen Alexander Edler och forwardstvillingarna Henrik och Daniel Sedin, som alla kliver in i den sista gruppspelsmatchen. Edler blir avstängd efter en knätackling, men tvillingbröderna imponerar hela vägen och Henrik Sedin gör två mål och en assist i finalen.

2017, Paris, Frankrike/Köln, Tyskland

Förbundskapten Rikard Grönborg tar sitt första VM-guld i turneringen som delas mellan Paris i Frankrike och Köln i Tyskland. I finalen ställs Tre Kronor mot Kanada, och som om inte motståndet är svårt nog är förberedelserna inte optimala för svensk del. Stjärnmålvakten Henrik Lundqvist har ett skadat knä deltar inte i matchvärmningen. Kanada besegras med 2–1 efter straffläggning. Nicklas Bäckström slår den matchvinnande straffen och Henrik Lundqvist räddar Kanadas samtliga fyra försök.

2018, Köpenhamn och Herning, Danmark

Inte sedan VM i Tjeckien 1992 har Sverige haft en så ung trupp, med en snittålder på 24,7 år – lägst i hela turneringen. Äldst i laget är Patric Hörnqvist, då 31 år gammal. Trots den låga snittåldern är det inga "rookies" som ställer upp för Tre Kronor, då hela 20 NHL-spelare är en svensk rekordnotering i ett VM. I finalen är det oväntat Schweiz som väntar och trots att det rödvita laget leder vid två tillfällen lyckas Tre Kronor kvittera till 2–2 och ta det hela till straffläggning. Väl där storspelar målvakten Anders Nilsson och Filip Forsberg noteras för den avgörande straffen.