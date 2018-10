Trump: Vi drar oss ur nedrustningsavtalet

Foto: Carolyn Kaster

USA:s president sade under en presskonferens att han vill att USA ska dra sig ur nedrustningsavtalet Start med Ryssland.

– Ryssland har brutit mot avtalet i många år. Jag vet inte varför (president Barack) Obama inte drog sig ur avtalet, sade Trump.

– Vi kommer att dra oss ur nu.

Det senaste avtalet om kärnvapennedrustning skrevs under 2011 och löper i sin nuvarande form ut 2021. Så sent som under toppmötet mellan Trump och Vladimir Putin i juli i år sade Rysslands president att han var villig att förlänga avtalet. (TT)