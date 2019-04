Tungt för svenskarna – Fredricson byter häst

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

De svenska ryttarna fick ingen bra start i världscupfinalen i hoppning. Peder Fredricson var bäst med en elfte plats, och byter häst till finalens andra del.

Nu hoppas svenskarna att fredagens bana blir svår, så att konkurrenterna i täten kan få problem.

Schweizaren Steve Guerdat vann finalens första del på torsdagen, en tidshoppning där varje rivning gav tre straffsekunder. Närmast honom var två ryttare från Belgien, Pieter Devos och Olivier Philippaerts.

Peder Fredricson red snabbt på All In. Rent tidsmässigt var duon trea. Men man ska ju över alla hinder också. Det missade ekipaget på ett ställe.

– Han hoppade fantastiskt. Men jag är extremt besviken över nedslaget, säger Peder Fredricson.

Henrik von Eckermann, som blivit trea i de två senaste världscupfinalerna, inledde nu med en 16:e plats efter en rivning. Irma Karlsson rev två hinder och blev 22:a.

Hade bra plan

Europamästaren Peder Fredricson beskriver hur han och All In kom lite snett på ett hinder, vilket sedan gav problem på nästa – och så åkte en bom i marken.

– Om det gått vägen, hade det varit rätt. Men när man rider fort är man alltid lite "uppe på rött", säger han.

Förbundskapten Henrik Ankarcrona tycker att Peder Fredricson hade en bra plan för banan, och påminner om att han missgynnades av att starta redan som fjärde ryttare – med små chanser att dra lärdom av hur det gått för tidigare ekipage.

Tror inte på seger

I fredagens andra del av finalen väljer Peder Fredricson att sitta upp på den yngre, snart 13-årige Catch Me Not i stället för rutinerade All In, som han vann EM med.

Fredricson har ridit Catch Me Not i knappt ett år. Duon har bland annat varit felfri i en stortävling i Barcelona. Trots sin ålder är Catch Me Not ändå orutinerad på högsta nivå.

– Men det är en cool häst, tycker Peder Fredricson.

– Han brukar vara modig!

Han tror inte att man kan vinna världscupfinalen efter en elfte plats första dagen.

– Men det beror så klart på hur banorna byggs resten av veckan. Bygger man jättesvårt, då kan saker hända, säger Peder Fredricson.

Rev sista hindret

För Henrik von Eckermann på Mary Lou kom rivningen på det allra sista hindret. Han tycker också att problemen började tidigare.

– Vi förlorade lite rytm, och sedan fick hon kämpa på som attan, beskriver von Eckermann.

Förbundskaptenen Henrik Ankarcrona framhåller att svenskarna nu är beroende av att de bästa efter första dagen gör dåliga resultat i fortsättningen.

– Det är absolut en fördel med en tuff bana, säger Ankarcrona.