Turkiet: IS-fångar skickas till hemländer

Turkiet kommer att börja deportera IS-fångar till sina hemländer från och med på måndag, säger landets inrikesminister Süleyman Soylu enligt den statliga nyhetsbyrån Anatolia.

Turkiet har under en längre tid kritiserat europeiska länder för att inte ha tagit emot egna medborgare som rest för att ansluta sig till IS och senare tagits till fånga. Ankara hotar nu att även skicka tillbaka IS-fångar vars medborgarskap dragits in i hemländerna.

– Vi säger till dem: Vi skickar tillbaka dessa personer till er, och vi börjar med det från och med måndag, säger Soylu enligt Anatolia.