Två U2-klassiker i nyutgåva

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Det irländska rockbandet U2 ger ut två av sina klassiska album i nyutgåva, skriver .

Det rör sig om plattorna "The unforgettable fire" från 1984 och "How to dismantle an atomic bomb" från 2004, som ges ut på färgad vinyl av skivbolaget Island.

"The unforgettable fire" var det bandets fjärde album och innehåller låten "Pride (In the name of love)", en av bandets mest kända låtar. "How to dismantle an atomic bomb" vann hela nio Grammys och var det fjärde bäst säljande albumet i världen 2004.

U2 gav ut sitt senaste album "Songs of experience" 2017.