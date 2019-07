USA rustar för ovädret Barry

Foto: Matthew Hinton/AP/TT

President Donald Trump har utlyst nödläge i Louisiana.

Nu stålsätter sig delstaten för den tropiska stormen Barry, som väntas nå orkanstyrka när den drar in över kusten under lördagen svensk tid.

Barry verkar samla kraft över Mexikanska golfen. 14 år efter den förödande orkanen Katrina väntas stormen, hittills med en vindhastighet på omkring 22 meter i sekunden, slå mot Louisianas kustland. Det amerikanska orkancentret NHC varnar för kraftiga regn och "potentiellt livshotande" översvämningar.

Varnar för nödläge

Tusentals Louisanabor har redan evakuerats, samtidigt som New Orleans borgmästare Latoya Cantrell uppmanar boende i de södra delarna av delstaten att förbereda sig för ett nödläge.

Vattennivåerna i Mississippifloden är redan nära översvämning efter sommarens tidigare oväder och kraftiga regn längre norrut i landet. Med de skyfall som Barry spås bringa, kan floden komma att överstiga de vallar som skyddar New Orleans och dess 400 000 invånare.

I New Orleans förbereder sig butiksägare med sandsäckar och träplankor för att skydda sitt levebröd. Efter kraftiga regn under onsdagen ligger redan flera stadsdelar under vatten.

"Snälla, var förberedda och var försiktiga", skriver president Trump på Twitter.

Förödande effekter

Orkanen Katrina, som drabbade staden med förödande effekter 2005, är fortfarande i färskt minne för Louisianas invånare. Katrina lämnade 80 procent av New Orleans under vatten och kostade nästan 2 000 människor livet längs med kuststräckan.

Delstaterna Mississippi och Texas riskerar också att drabbas av skyfall under stormen Barry. Det blir det första ovädret i sommar som slår mot södra USA, som årligen drabbas av hårda vindar under orkansäsongen mellan juni till november.