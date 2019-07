Foto: Mary Altaffer/AP

Det amerikanska VM-guldlaget är tillbaka i USA och hyllades traditionsenligt med en parad längs "Canyon of Heroes" från parken The Battery till New Yorks stadshus på Manhattan.

Gatan kantades av amerikaner med flaggor som hyllade fotbollshjältarna som färdades fram på olika fordon genom staden.

USA vann finalen över Nederländerna med 2–0 efter mål av Megan Rapinoe och Rose Lavelle.