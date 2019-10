Var nära att dö – siktar på comeback i vår

Foto: Mikael Fritzon/TT

Högersidan är "finemang" – men vänstersidan "katastrof".

Trots att Linus Sundström höll på att mista livet i en speedway-krasch för knappt tre veckor sedan är han övertygad om att han är tillbaka på ovalen redan i vår.

Det var den 22 september som Linus Sundström körde ihop med en annan förare och kraschade våldsamt under en tävling i Polen.

Svensken, som i elitserien kör för Piraterna, ådrog sig frakturer i både vänster arm och lårben – men det kunde ha slutat betydligt värre.

– Jag kommer ihåg hur det gick till när jag kraschade. Jag kände att benet och armen hade gått åt helvete och jag kommer ihåg att mina mekaniker klippte sönder alla mina kläder. De lyfte in mig i ambulansen och jag hörde att publiken applåderade, men när de stängde dörrarna blev det ett stort jävla tomrum som varade ända fram till onsdag kväll, säger Sundström.

"Hjärnan började svälla"

Lika bra det, kanske. För även om Sundström var vid medvetande när han på tisdagen transporterades från ett sjukhus till ett annat så har han inga minnen från när hans stabila tillstånd plötsligt blev livshotande.

– Under flyttens gång uppstod komplikationer. Hjärnan började svälla och de hittade något märke på min lever. Det kom från ingenstans, allt gick väldigt fort. Det gick från att vara under kontroll till jävligt kritiskt till under kontroll igen. Det var snabba svängningar.

Den allvarliga kraschen hade dessutom orsakat en hjärnskakning och flytten skedde för tidigt. För hans anhöriga, som snabbt var på plats i Polen efter att de fått höra om olyckan, blev det en skräckfylld upplevelse.

– Det var det verkligen. Jag har oroat de andra mer än vad jag har oroat mig själv. Frugan, bland andra, var nere på plats. De har varit riktigt skärrade men nu är de på bättringsvägen.

Sedan i tisdags är Sundström hemma i Avesta igen med en minst sagt sargad kropp. Åtminstone den ena halvan.

– Vänstra lårbenet sitter ihop med två stora stålpinnar och fem spikar, och vänsterarmen sitter ihop med en platta och elva skruvar. Högersidan är finemang, men den vänstra är katastrof, säger föraren som går på smärtstillande – men efter omständigheterna mår bra.

"Annorlunda vinter"

Enligt läkarna är Sundström fullt återställd inom sex månader – och själv tror han på en snar comeback.

– Jajamen. Vi får se när jag sätter mig på en speedway igen, men det kommer bli en annorlunda vinter. Jag kommer inte kunna träna som vanligt, men jag är fruktansvärt motiverad att ta mig an de utmaningar som står framför mig 2020.

– Jag har varit nere i en svacka nu, men jämfört med hur det har varit de senaste veckorna... jag har varit nere på botten och vänt. Nu ser jag bara ljuset i tunneln.

TT: När tror du att du kan köra speedway igen?

– Det är nästa säsong som gäller. När elitserien drar i gång igen, då ser du mig på startlinjen.