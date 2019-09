Världens bästa funderade på att lämna Sverige

Fakta

14 september 2018: Konflikten hade pågått i flera år men blev offentlig först när Svenska innebandyförbundet (SIBF) under hösten 2018 skrev en debattartikel på innebandymagazinet.se om tvisten och att den handlade om vem som ska äga rättigheterna till svenska superligan (SSL). Där lyftes också ryktena om att elitklubbarnas intresseorganisation FSSL (Föreningen Svenska Superligan) planerade att skapa en kommersiell utbrytarliga vid sidan om SSL.

15 december 2018: Redan säsongen 2019–2020 kan en utbrytarliga bli verklighet, berättade Harald Glans i FSSL:s styrelse i en intervju med Innebandymagazinet.

21 december 2018: Diskussionerna fortsatte i december men utan större framgång. SIBF:s presenterade handelsplan – ökat ekonomiskt stöd till klubbarna, en ny marknadsenhet för att stärka SSL:s varumärke och ett stärkt samarbete mellan SIBF och föreningarna – föll inte i god jord hos FSSL som replikerade i Innebandymagazinet:

Uttrycket "too little, too late" kommer väl till pass för att beskriva SIBF:s löften, sade ordföranden Krister Kalte.

1 februari 2019: Dagen efter anmälningsstoppet visade det sig att endast fem lag hade anmält sig till kommande superligasäsong: Växjö på herrsidan och Rönnby, Göteborg, Kais Mora och Iksu på damsidan. Övriga lag gavs samtidigt en förlängd tidsfrist.

2–3 februari 2019: Den årliga elitkonferensen följs av bildandet av en ny intresseförening, Föreningen Premier Floorball League, som grund för klubbarnas tankar om att starta en ny liga.

7 februari 2019: Minimikraven på antal anmälda lag till Premier Floorball League (PFL) har uppnåtts, sade Anders Murman, general manager för den nya ligan, till Innebandymagazinet.

8 februari 2019: Sista anmälningsdagen till nya PFL. En stor majoritet av lagen på både dam- och herrsidan meddelade då att man tänker lämna SSL för spel i utbrytarligan. SIBF flyttade samtidigt fram sin anmälningsdeadline ytterligare, till den 15 februari, något som senare förlängdes igen, till den 1 mars.

27 februari 2019: Ett första nytt möte hölls mellan SIBF och FSSL efter att Riksidrottsförbundet (RF) gått in som medlare.

3 mars 2019: Nytt möte, ny tidsfrist när SIBF bestämde sig för att skjuta fram anmälningstiden ännu en gång, till den 4 mars klockan 12.

4 mars 2019: Anmälningstiden gick ut men bara åtta lag hade anmält sig: Iksu, Kais Mora, Göteborg, Rönnby och Endre på damsidan samt Lindås, Helsingborg och Växjö på herrsidan.

8 mars 2019: En tillfällig överenskommelse nåddes till slut, som säkrade att alla klubbar anmälde sig till spel i nästkommande säsong av superligan.

16 juli 2019: En fortsättning på den tillfälliga överenskommelsen nåddes under sommaren där man konstaterade att det befintliga avtalet förlängs över säsongen 2019–2020, med målsättningen att under hösten teckna ett nytt långsiktigt femårsavtal. Tanken är, skrev parterna, att SIBF ska upplåta en förfoganderätt till FSSL gällande de kommersiella rättigheterna kopplade till SSL.

18 september 2019: Nytt möte hölls mellan SIBF och FSSL och målbilden är fortsatt gemensam: att senast den 19 december hitta ett avtal där SIBF upplåter de kommersiella rättigheterna för SSL till FSSL.

Källor: Innebandymagazinet, ibnytt.se, Svenska innebandyförbundet.