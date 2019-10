Vem får Nobelpriset i fysik?

Foto: Event Horizon Telescope Collaboration/Maunakea Observatories/AP/TT

I dag tillkännages Nobelpriset i fysik.

Ämnet spänner från det allra största, som upptäckten 2017 av svallvågor från svarta hål som kolliderat – gravitationsvågor – till avslöjandet två år tidigare om hur universums små partiklar av neutriner byter identitet.

Ett namn som nämnts på förhand är astropartikelfysikern Francis Halzen, mannen bakom det gigantiska teleskopet Icecube nere i Antarktis is. Instrumentet söker efter just neutriner från de mest våldsamma rymdfenomen, som exploderande stjärnor, gammastrålning, svarta hål och neutronstjärnor. Teleskopet är ett sätt att söka efter svart materia och kan avslöja processer som kopplas till de mest energiladdade partiklarna i naturen.

En kvinna som kan vara aktuell för priset är den danska fysikern Lene Vestergaard Hau, som bromsat och stoppat ljus. I hennes experiment från 1999 lyckades hon sakta ned ljus från 299 792 kilometer per sekund (ljusets hastighet i vakuum) till drygt 60 kilometer per sekund. Det gjordes i en miljö som kylts till 50 miljarddels grad över absoluta nollpunkten och under belysning av laser.

Eller kan det bli den första bilden som framställts av ett svart hål som belönas? Upptäckten presenterades i april i år efter att ett världsomspännande nätverk av radioteleskop utnyttjat jordens rotation för att skapa ett planetomfattande teleskop, Event Horizon Telescope. Tillsammans kunde de ta fram en första bild på det objekt som förutsades av Einsteins relativitetsteori.

Priset tillkännages av Kungliga Vetenskapsakademin klockan 11.45.