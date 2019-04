"Walking dead"-stjärna i Marklund-film

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Den amerikanske skådespelaren Jeffrey Dean Morgan spelar huvudrollen i den kommande filmatiseringen av Liza Marklunds och James Pattersons deckare "Postcard killers" från 2010.

Morgan, som bland annat är känd för sin roll i dramaserien "The walking dead", befinner sig just nu i Sverige för att spela in filmen, som har fått titeln "The postcard killings". På en bild på sitt Instagramkonto poserar han tillsammans med delar av filmteamet med bildtexten: "Yup. Stockholm".

Tidigare var "Grey's anatomy"-stjärnan Patrick Dempsey påtänkt för rollen som New York-polisen Jacob Kanon. "The postcard killings" regisseras av Danis Tanovic och manus är skrivet av Liza Marklund och Andrew Stern.