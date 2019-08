Willie Nelson drabbad av andningsproblem

Foto: Richard Shotwell/TT/AP

Willie Nelson tvingas ställa in sin 30 spelningar långa sommarturné, rapporterar . På Twitter berättar countrystjärnan att det är hälsan som stoppar honom.

"Jag har andningsproblem som jag måste låta min doktor titta på. Jag kommer tillbaka", skriver han.

86-årige Willie Nelson musikdebuterade redan 1956, med låten "No place for me". Hans kanske mest kända låt, "On the road again", gavs ut 1980 och handlar om livet på turné.

På 1980-talet bildade Willie Nelson supergruppen The Highwaymen tillsammans med Johnny Cash, Waylon Jennings och Kris Kristofferson. Gruppen fick 1985 en stor hit med låten "Highwayman".