Woodstock 50 får ny finansiär

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Framtiden ser något ljusare ut för Woodstockfestivalens 50-årsjubileum sedan arrangörerna meddelat att man hittat en ny finansiär.

Det var i slutet av april som en av huvudfinansiärerna, japanska Dentsu Aegis Network, meddelade att de dragit sig ur festivalen, samt att denna var inställd. Det sistnämnda påståendet tillbakavisades av arrangörerna, med original Woodstock-grundaren Michael Lang i spetsen. Han lovade att hitta någon som kunde gå in med nya pengar.

Det verkar man alltså nu ha gjort. Den nya partnern blir New York-bolaget Oppenheimer & Co, men hur mycket pengar de har satsat är oklart.

Det var i januari som Michael Lang tillkännagav att det skulle hållas en festival i Watkins Glen i delstaten New York i mitten av augusti, för att uppmärksamma 50-årsjubileet av den kultförklarade Woodstock-festivalen 1969. Målet var att skapa en eklektisk helg för olika generationer och artister som Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers, Chance the Rapper, Santana och John Fogerty är bokade.